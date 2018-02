POL-PDLD: Einbruch in Lagerhalle

76768 Berg (ots) - In der Nacht auf Samstag, den 24.02.18 drangen unbekannte Täter in Berg in eine Lagerhalle ein, indem sie eine massive Stahltür aufhebelten. Es wurden verschiedene Werkzeuge entwendet, so dass ein Gesamtschaden von etwa 9000.-EUR entstand.

