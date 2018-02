POL-PDLD: Einbruch scheitert

Bellheim (ots) - Am Samstagabend versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 17.45 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bellheim, Am Entensee einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Terrassentür des Anwesens und flüchteten ohne Beute. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

