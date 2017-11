POL-PDLD: Nachbarn vereiteln Diebstahl aus Auto

Rheinzabern (ots) - Am Freitag, dem 17.11.2017, um 01.05 Uhr, stellten Bewohner eines Anwesens in der Straße am Stadtgraben fest, dass die die Fahrertür an einem Auto in der Nachbarschaft geöffnet war und zwei junge Männer an der Fahrertür standen. Beim Erkennen der Zeugen, schlossen sie leise die Tür und flüchteten. Die Männer waren dunkel gekleidet, sie werden auf etwa 20 Jahre geschätzt. Nachdem die Eigentümer des Autos in Kenntnis gesetzt waren wurde die Polizei verständigt. Aus dem Auto wurde nichts entwendet, auch ein in der Mittelkonsole befindlicher Geldbeutel wurde liegen gelassen. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug unverschlossen war. Hinweise auf die beiden Männer werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell