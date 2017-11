POL-PDLD: Freimersheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Freimersheim (ots) - Am 16.11.2017, gegen 18:05 Uhr, kam es auf der L 540 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, nachdem ein 39- jähriger Mitsubishi- Fahrer mit einer 23- jährigen Opel- Fahrerin kollidierte. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die 23- Jährige zunächst nach rechts abbiegen, bog aber letztendlich nach links ab. Der Nachfolgende Mitsubishi- Fahrer wollte in diesem Zusammenhang die 23- Jährige überholen, kollidierte mit dieser und verletzte sich leicht am Finger. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

