POL-PDLD: Unfallflucht - Mofa-Fahrer verletzt

Jockgrim (ots) - Am Donnerstag, dem 16.11.2107, um 16.30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mofa-Fahrer den Kreisverkehrsplatz in der Unteren Buchstraße und beabsichtigte in die Daimlerstraße abzubiegen. Ein aus Richtung Rheinzabern kommender Autofahrer missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Mofa-Fahrers sodass dieser stark bremsen musste, stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer konnte unerkannt flüchten. Eine Zeugin kümmerte sich um den verletzten Mofa-Fahrer. Die Polizei bittet Unfallzeugen, insbesondere die hilfsbereite Frau, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell