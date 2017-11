POL-PDLD: Volleyballerinnen während Training beklaut

Rülzheim (ots) - Während des Trainings der Volleyball-Mädchenmannschaft der SG Südpfalz in der Sporthalle der IGS wurden am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19:55 Uhr, durch unbekannte Täter aus der Umkleidekabine der Spielerinnen diverse Gegenstände im Gesamtwert von 160 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 zu melden oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

