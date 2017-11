POL-PDLD: Gegen Verteilerkasten gefahren und geflüchtet

Bellheim (ots) - Am Mittwoch fuhr gegen 13 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hördter Straße in Höhe der Hausnummer 21 gegen einen Kabelverteilerschrank der Pfalzwerke. Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 zu melden oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

