POL-PDLD: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Germersheim (ots) - Mit einem Schraubendreher versuchten Einbrecher am Mittwoch, zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr, eine Terrassentür eines Reihenhauses in der Merianstraße aufzuhebeln. Als die Einbrecher merkten, dass dies nicht zum Erfolg führt ließen sie von ihrem Tatvorhaben ab und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 zu melden oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

Polizei Germersheim unter 07274-9580

