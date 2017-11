POL-PDLD: Räuberischer Diebstahl von Geldscheinen

Kandel (ots) - Am Freitag den 10.11.2017 gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich des Marktes in der Nansenstraße in Kandel zunächst zu einem Trickdiebstahl bei dem ein unbekannter Täter bei einem 80-jährigen Geschädigten Bargeld aus dem Geldbeutel entwendete. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, sprach er den Täter zunächst an und wollte ihn festhalten. Dieser riss sich jedoch los und rannte in Richtung Rheinstraße davon. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann, zwischen 20 und 24 Jahren, mit sportlicher Figur, kurzen dunklen Haaren, dunkler Hauttyp und einem sehr ordentlichen Kleidungsstil gehandelt haben. Weiterhin sprach er fließend deutsch. In diesem Zusammenhang fiel dem Geschädigten ein auffallend blauer BMW, älteres Modell auf, welcher kurze Zeit später mit hoher Geschwindigkeit in Richtung BAB davon fuhr.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell