POL-PPWP: Mehrere Unfälle verursacht

Kaiserslautern (ots) - Ein Taschendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße beschäftigte die Polizei am Mittwochnachmittag. Eine Seniorin war zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in einem Kleidergeschäft einkaufen. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass ihr roter Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche war. Darin befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die ...

mehr