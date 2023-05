Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dunkelblauer BMW gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Stadtteil Siegelbach unterwegs waren und in der Opelstraße einen Unfall beobachtet haben. Konkret geht es um Hinweise zu einem dunkelblauen BMW, der gegen 14.30 Uhr in Richtung Rodenbach fuhr.

Der Fahrer des BMW soll durch sein Verhalten den Fahrer des entgegenkommenden Dacia Duster in die Bredouille gebracht haben. Wie der 72-Jährige später bei der Polizei zu Protokoll gab, war er mit seinem Dacia auf dem Weg in Richtung Ortsmitte und wollte noch an einem geparkten Skoda Octavia vorbeiziehen - in diesem Moment habe der entgegenkommende BMW aber unvermittelt Gas gegeben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der 72-Jährige seinen Pkw nach rechts - dort streifte er aber den stehenden Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ohne sich darum zu kümmern, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort. Hinweise auf den dunkelblauen Pkw und seinen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

