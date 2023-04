Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schreckschusswaffe gefeuert

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Donnerstagnachmittag mit, dass in der Zeppelinstraße zwei junge Männer vermutlich mit einer Schreckschusspistole auf Dosen schossen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte der Polizei auf zwei 23 und 26 Jahre alte Männer. Im Auto befanden sich zwei Softair-Waffen in einer Transportbox. Der 23-Jährige gab an, dass er die Waffen am vorherigen Tag gekauft habe und diese lediglich austesten wollte. Er bestritt, geschossen zu haben. Einen Waffenschein besitzt der 23-Jährige nicht. Die Pistolen wurden von der Polizei sichergestellt. Jetzt ermitteln die Beamten wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. |elz

