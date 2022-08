Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger tritt gegen haltendes Auto

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Verständnisloses Kopfschütteln hat eine Begegnung am Dienstagvormittag im Stadtgebiet bei einem 42-jährigen Mann ausgelöst. Er war nach eigenen Angaben gegen 10 Uhr mit seinem Auto in der Lauterstraße unterwegs und musste in Höhe des Hauses Nummer 10 verkehrsbedingt halten. In diesem Moment habe ihm ein Fußgänger, der auf der rechten Gehwegseite auf gleicher Höhe lief, unvermittelt und ohne erkennbaren Grund gegen die Beifahrertür getreten. An der Tür blieb eine Delle zurück; der passende Schuhabdruck war ebenfalls noch zu erkennen.

Über den Täter konnte der 42-Jährige nur sagen, dass er etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß ist und lange schwarze Haare hat, die er zur Tatzeit zu einem Zopf zusammengebunden trug.

Zeugen, die den Tritt ebenfalls beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen.

Eine weitere Sachbeschädigung an einem Fahrzeug wurde der Polizei nachträglich aus der Mannheimer Straße gemeldet. Hier haben Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 12.45 und 13.45 Uhr einen Mercedes zerkratzt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er tiefe Kratzer im Lack auf der Beifahrerseite sowie an der Heckklappe. Der Pkw stand zur fraglichen Zeit in Höhe des Hauses Nummer 234. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell