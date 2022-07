Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger scheitern mit Schockanrufen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Mit sogenannten Schockanrufen haben Betrüger am Donnerstag versucht, mehrere Menschen in der Westpfalz unter Druck zu setzen. Bei der Kripo Kaiserslautern gingen im Laufe des Tages aus der Stadt und aus dem Landkreis insgesamt neun Anzeigen ein, die sich alle ähnelten.

Die Betroffenen berichteten, dass sie einen Anruf erhalten hatten, bei dem die Stimme am anderen Ende ihnen weismachen wollte, dass der Sohn oder die Tochter einen schweren Autounfall hatte, bei dem ein Mensch gestorben sei.

In den meisten Fällen wurden für Kautionen Geldsummen in fünfstelliger Höhe gefordert. Aber zum Glück ging keiner der Angerufenen auf die Geldforderung ein, so dass niemandem ein finanzieller Schaden entstand. Gut so! |cri

