Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Mehlingen (ots)

Unbekannte sind am gestrigen Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Mehlingen eingedrungen. Die Abwesenheit der Bewohner nutzen die Täter aus und gelangten durch Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür ins Anwesen. Die Täter durchsuchten das Haus und erbeuteten Schmuck. Sie konnten unerkannt entkommen. |pvd

