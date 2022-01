Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitag ereignete sich gegen 17:20 Uhr im Elf-Freunde-Kreisel ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Ein 84-jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug den Kreisel und wollte diesen in Richtung Eisenbahnstraße verlassen. Hierbei übersah er einen 36-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Kaiserslautern, der gerade den dort befindlichen Zebrastreifen überqueren wollte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 36-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell