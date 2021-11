Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geparktes Auto gerammt und abgehauen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Wer war am Mittwochnachmittag in der Merkurstraße unterwegs und hat sich gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes "Globus" aufgehalten? Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, eine Unfallflucht aufzuklären.

In etwa um diese Zeit wurde ein dunkler Mazda CX-7 (ein SUV), der in Parkreihe 10 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Als der Halter zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er die "Bescherung": eine Beschädigung auf der Fahrerseite, insbesondere an der hinteren Tür. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Bislang gibt es keine Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach dem Fahrer eines Pick-Ups. Der große dunkle SUV stand auf dem Parkplatz neben dem Mazda, als dessen Halter seinen Wagen abstellte. Er war aber nicht mehr da, als er wieder zurückkam. Möglicherweise kann der Pick-Up-Fahrer wichtige Hinweise geben oder helfen, die Unfallzeit einzugrenzen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell