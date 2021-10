Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Litfaßsäule zerstört?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Litfaßsäule in der Altenwoogstraße beschädigt. Ein Anwohner meldete die Beschädigung am Montagnachmittag. Auf einer Seite der Säule wurde die Plexiglasscheibe zerbrochen und das dahinter befindliche Plakat abgerissen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es zurzeit nicht. Ebenfalls ist der genaue Tatzeitpunkt nicht feststellbar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 396-2150 mit der Polizei Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

