Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 41-Jähriger begeht mehrere Straftaten

Kaiserslautern (ots)

Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Es geht um Körperverletzung, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dem 41-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, seine Lebensgefährtin am Mittwochabend in der Altenwoogstraße mehrmals geschlagen und getreten zu haben. Das Pärchen hatte an einer Tankstelle angehalten, dort kam es im Pkw zu der körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge der Auseinandersetzung beschädigte er das Auto. Die 47-jährige Frau verließ den Pkw und suchte Hilfe in der Tankstelle. Ihr Partner verließ das Gelände mit dem Auto. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab die 47-Jährige an, dass ihr Partner keinen Führerschein hätte und zusätzlich betrunken wäre. Der 41-Jährige konnte weder im Beriech der Altenwoogstraße, noch an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Die Ermittlungen laufen. |elz

