Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Drogen waren bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Burgstraße im Spiel. Kurz vor 21 Uhr kam es hier zu einem Auffahrunfall. Ein Suzuki Swift und ein Opel Astra fuhren zu dieser Zeit hintereinander in Fahrtrichtung Maxstraße. Als der 23-jährige Suzuki-Fahrer abbremste, krachte ihm der Opel aufs Heck. Bei der Aufnahme des Unfalls kam den Polizeibeamten der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss steht. Erste Tests bestätigten die Vermutung. Der junge Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei der Vernehmung schilderte die Fahrerin des Opels, dass der Mann sie vor dem Unfall bedrängt hätte. Zunächst habe er sie bereits in der Spittelstraße durch lautes Zurufen und dichtes Auffahren genötigt. In der Burgstraße habe der 23-Jährige sie von links über die Gegenfahrbahn überholt und beim Wiedereinscheren nach rechts ausgebremst, sodass sie ihm aufgefahren ist. Dies wurde durch einen unabhängigen Zeugen bestätigt. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt. |elz

