POL-PPWP: Ralf Klein ist neuer Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Im Juni ist der langjährige Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern, Polizeidirektor Wolfgang Schäfer, im Alter von 63 Jahren unerwartet verstorben (wir berichteten https://s.rlp.de/HPrME).

Heute übernahm Polizeidirektor Ralf Klein die Führung der Polizeidirektion Kaiserslautern.

Er folgt damit zum zweiten Mal Wolfgang Schäfer in einem Amt, das der Verstorbene zuvor bekleidet hatte. 2016 war Klein Schäfers Nachfolger in der Leitung der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2.

Der 52-Jährige trägt nun die Führungsverantwortung für die beiden Stadtinspektionen, die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern sowie die Polizeiinspektionen Landstuhl, Kusel, Lauterecken und Rockenhausen und die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg. Der Polizeidirektion Kaiserslautern angegliedert sind das Gemeinsame Sachgebiet Jugend im Haus des Jugendrechts und das Sachgebiet Fußball.

Nach seinem Abitur begann Ralf Klein 1989 seine Laufbahn bei der rheinland-pfälzischen Polizei.

Nach der Erstausbildung war er als Gruppenführer bei der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn eingesetzt. 1994 folgte das dreijährige Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Polizei. Nach der Ernennung zum Polizeikommissar war Ralf Klein zwei Jahre lang als Dienstgruppenleiter beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Rhein eingesetzt. Im Anschluss daran erfolgte ein Wechsel zur Polizeiautobahnstation Wattenheim. Von 2000 bis 2003 übernahm er verschiedene Funktionen im Führungsstab der Polizeidirektion Ludwigshafen.

Im Mai 2003 wurde Klein zum Polizeipräsidium Westpfalz versetzt. Dort übernahm er die Dienstgruppenleitung bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in der Gaustraße. 2010 schloss er das Masterstudium an der Deutschen Hochschule Polizei in Münster-Hiltrup mit Erfolg ab.

Von Oktober 2010 bis Mai 2014 leitete der Polizeirat die Polizeiinspektion Zweibrücken. Danach wurde er als Dozent für Verkehrslehre an die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz berufen. Zwischenzeitlich zum Polizeioberrat befördert, kehrte Klein am 15. Oktober 2016 zu seiner alten Wirkungsstätte, dem Polizeipräsidium Westpfalz, zurück und übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße. Gleichzeitig war er stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern. Die Übertragung der Führung der Polizeidirektion an den 52-Jährigen gewährleistet einen nahtlosen Übergang.

Polizeidirektor Klein wurde im Saarland geboren. Er wohnt mit seiner Familie seit vielen Jahren in der Gemeinde Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern. In seiner Freizeit ist er als ehrenamtlicher Volleyballtrainer aktiv. Darüber hinaus gehören Fußball, Fotografieren und Reisen zu seinen Hobbys.

Ralf Klein: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde die gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen." |mhm

