Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlenen VW Touran ausgeschlachtet

Kaiserslautern (ots)

Der in der Pariser Straße gestohlene VW Touran (wir berichteten: https://s.rlp.de/kCPaR) ist am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses im Gewerbegebiet gefunden worden. Ein Zeuge stellte den Wagen dort fest und informierte die Polizei. Der Mann hatte aus den Medien von der Fahndung nach dem Auto erfahren. Wie sich herausstellte haben die Diebe das Fahrzeug ausgeschlachtet. Sie bauten sämtliche Elektronik aus. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |erf

