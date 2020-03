Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Lampen demoliert?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Verantwortlichen einer Sachbeschädigung am St.-Martins-Platz und bittet um Zeugenhinweise. Benötigt werden vor allem Hinweise von Passanten, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Altstadt unterwegs waren und zwischen Mitternacht und 10 Uhr etwas beobachtet haben.

In diesem Zeitraum haben unbekannte Täter im Außenbereich eines Restaurants mutwillig mehrere Lampen beschädigt. Insgesamt wurden sieben demolierte Lampen festgestellt. Die genaue Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

