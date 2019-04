Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wiederholter Appell an Autobesitzer

Kaiserslautern (ots)

Wir können es offenbar nicht oft genug sagen: Bitte schließen Sie Ihr Auto ab! Immer! Egal, wo es steht und für wie lange es abgestellt ist!

Am Donnerstag wurde der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße - einmal mehr - ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug gemeldet. Unbekannte Täter entdeckten das offene Auto in der Frühlingstraße und drangen ins Wageninnere ein. Am Mittwoch fiel auf, dass der Fahrzeugschein verschwunden ist.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Saab am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr abgestellt und stand dann vermutlich bis zum nächsten Morgen unverschlossen am Straßenrand - für Diebe eine willkommene "Einladung"... | cri

