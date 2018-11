POL-ME: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall -Haan- 1811084

Mettmann (ots) - Am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Düsseldorferin mit ihrem VW Golf in Haan die innerstädtische Bachstraße. Als sie nach links in die vorfahrtberechtigte Hochdahler Straße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Nissan Micra einer 53-jährigen Monheimerin, die die Hochdahler Straße in Richtung Düsseldorfer Straße befuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen sowie die 50-jährige Beifahrerin des Nissan verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während die Fahrzeugführerinnen diese nach ambulanter Behandlung wieder verließen, verblieb die 50-Jährige zur stationären Behandlung. Es entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle bis ca. 15:00 Uhr gesperrt

