Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flüchtiger Motorradfahrer gesucht

Jettenbach (ots)

Fahrer einer Motocross Maschine erschrickt Pferd und Reiterin. Am Sonntagabend war eine junge Frau mit ihrem Pferd auf einem Feldweg in der Verlängerung der Austraße unterwegs. Der Fahrer einer weiß/gelben Geländemaschine fuhr mit einer solch hohen Geschwindigkeit an ihr vorbei, dass das Pferd scheute und sie abwarf. Glücklicherweise erlitt sie beim Sturz nur leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer geben können. Dieser war zwischen 18:30 und 19:00 Uhr ohne Helm mit seinem Motorrad auf Feldwegen im Bereich der Austraße unterwegs. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

