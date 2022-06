Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol und Drogen "intus"

Landstuhl (ots)

Die Polizei hat am Pfingstsonntag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der "berauscht" am Steuer saß. Bei einer routinemäßigen Kontrolle des SUV am Nachmittag in der Bahnstraße fiel auf, dass der Fahrer eine Alkoholfahne hatte und zudem drogentypisches Verhalten zeigte. Darauf angesprochen, gab der 38-Jährige zu, am Vorabend Marihuana geraucht zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Promillewert von 0,74 an. Zur genauen Bestimmung der Alkohol- und Drogenkonzentration im Blut, musste der Mann mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. |pilan

