Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneut fällt ein Paketauslieferer durch seine Fahrweise auf

A 62 Bereich Bann (ots)

Am Mittwochvormittag war die Streife der zivilen Verkehrsüberwachung im Bereich der Autobahn 62 unterwegs. Im Streckenabschnitt vom Autobahnkreuz Landstuhl bis zur Anschlussstelle Bann überschritt ein Paketfahrer mit seinem Transporter mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Höchstwert in diesem Bereich waren 138 km/h statt der erlaubten 100 km/h. An der Anschlussstelle Atzel kam es sogar zu einer gemessenen Geschwindigkeit von 148 km/h bei erlaubten 80 km/h. Da der Fahrer gegenüber den Beamten angab, dass er die Bundesrepublik in den nächsten Tagen verlassen will, wurde nach Rücksprache mit der Bußgeldstelle eine fünfstellige Sicherheitsleistung einbehalten.

