Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junger Pkw-Fahrer unter Einfluss von Rauschmitteln am Steuer

Eßweiler (ots)

Am Samstag den 21.05.2022 wurde gegen 21:00 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße in Odenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen bezüglich einer Beeinflussung durch Rauschmittel. Der Fahrer gestand den eingesetzten Beamten einen zeitnahen Cannabiskonsum. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme. Der junge Mann muss neben dem Verkehrsverstoß mit einschneidenden Maßnahmen der Führerscheinstelle rechnen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell