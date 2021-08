Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall auf Supermarktparkplatz

Altenglan (ots)

4000 Euro Sachschaden sind Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altenglan ereignete. Ein 88-jähriger Senior wollte in eine freie Parklücke einparken und verwechselte offensichtlich an seinem Automatikgetriebe den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. In der Folge überfuhr er mehrere Pflanzkübel, beschädigte eine Sitzgarnitur der Außengastronomie sowie drei weitere Pkw. Sein Fahrzeug kam schließlich mit dem rechten Vorderrad auf einem Pflanzkübel zum Stehen. Personen kamen nicht zu Schaden.|pikus

