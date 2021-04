Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdacht der Beeinflussung durch Rauschmittel

Lauterecken (ots)

Am Sonntag den 25.04.2021 erfolgte gegen 11:05 Uhr in der Saarbrücker Straße eine Verkehrskontrolle eines 24-jährigen Pkw- Fahrers. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich beim Fahrzeugführer deutliche Anhaltspunkte bezüglich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nach eingehender Belehrung gestand der Fahrzeugführer den zeitnahen Konsum von Cannabisprodukten. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme veranlasst. Es folgen ein Strafverfahren gemäß BtMG und eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Weiterhin wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachstand informiert und prüft in eigener Zuständigkeit weitere Maßnahmen. |pilek

