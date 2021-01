Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch am Bärenlochweiher

KindsbachKindsbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen mutmaßlich über die Jahreswende oder kurz danach in die Umkleide-/ Toilettenanlage am Bärenlochweiher ein. Anhand der Spurenlage kann derzeit angenommen werden, dass sich die Täter zumindest zeitweise in dem bzw. vor dem Gebäude aufgehalten haben. Dass das Geschehen mit den Sachbeschädigungen und Einbrüchen der letzten Wochen zusammenhängt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet verdächtige Personen oder Verhaltensweisen unmittelbar zu melden. Tel: 06371 / 9229-0 | pilan RoBi

