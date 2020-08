Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradanhänger gestohlen

Breitenheim (ots)

Unbekannte suchen zum wiederholten Male ein Gartengrundstück auf. Der Eigentümer eines Geländes am Radweg zwischen Meisenheim und Breitenheim informierte am Dienstagnachmittag die Polizei über den Vorfall. Nach seinen Angaben wurden ihm in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrradanhänger und ein Wassergüteprüfgerät gestohlen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

