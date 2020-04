Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus und Schmierereien an Heilig-Geist-Kirche und Marienkapelle

Landstuhl (ots)

Vandalen verwüsteten den Bereich an der Marienkapelle und der Heilig-Geist-Kirche. Neben einem niedergetretenen Holzzaun und herausgerissenen Blumen an der Marienkapelle wurde auch der Schriftzug "187" dort hinterlassen. Die Außenmauer der Heilig-Geist-Kirche wurde in gleicher Weise beschmiert. Als Tatzeitraum dürften die letzten zwei bis drei Tage in Frage kommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, Bezüge zur den Vorfällen in Queidersbach bestehen bislang nicht. Zeugen, welche dazu sachdienliche Angaben machen können, bittet die Polizei Landstuhl sich unter der Tel.-Nr.: 06371-9229-0 zu melden.|pilan

