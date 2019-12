Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Rangieren Heckscheibe beschädigt

Lauterecken (ots)

Ein erheblicher Sachschaden ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzes eines Supermarktes in der Lautertalstraße entstanden. Der 70jährige Lieferant übersah beim Rangieren mit seinem Lkw einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Bei der Kollision wurde die komplette Heckklappe des Pkw derart verbogen, dass die Scheibe platzte. Am Lkw entstand kein Schaden.

