Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Waldmohr (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.07.2019 brachen bislang unbekannte Täter an mehreren in der Frankenstraße ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen den auf der Motorhaube befindlichen Mercedes Stern ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Kusel

Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



