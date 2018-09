POL-PDKL: Einbrecher lässt Blutspur zurück

Offenbach-Hundheim (ots) -

Ein Einbrecher hat sich bei seiner Tat auf einem Kleingartengrundstück in der Bergstraße eine offene Wunde zugezogen. Trotz der von der Polizei aufgefundenen Blutspritzer an der Tür und dem Boden wurde ein Akkubohrer im Wert von 230 Euro mitgenommen. Der Täter hatte das Grundstück zwischen Samstag- und Sonntagabend heimgesucht: Er war über den Zaun gestiegen und hatte die dortige Hütte aufgebrochen, wobei er sich vermutlich verletzte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

