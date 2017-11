POL-PDKL: Kraddiebstahl

Brücken (ots) - In der Zeit vom 15.11.2017, 18:00 Uhr bis zum 16.11.2017, 05:25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Brücken vom Parkplatz einer Pizzeria das Motorrad der Marke KTM, Typ: GS 620 RD. An dem Motorrad war kein amtliches Kennzeichen angebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell