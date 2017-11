POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Zu spät in die Ausfahrt gefahren

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - Zu hohes Tempo und Unachtsamkeit dürften die Ursachen eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am frühen Freitagmorgen auf der A6 am Autobahndreieck Kaiserslautern ereignet hat. Eine 21 jährige Fahrerin eines Suzuki Forenza verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie den Beginn der Auffahrt von der A6 auf die A63 in Richtung Mainz bereits verpasst hatte und dennoch versuchte ihren Pkw zu spät in diese Ausfahrt zu steuern. Sie kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und schleuderte in die angrenzende Böschung. Die Fahrerin und eine 18 jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde die Autobahnpolizei von der amerikanischen Militärpolizei unterstützt.

