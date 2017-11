POL-PDKL: Kontrollen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern, Kusel, Waldmohr (ots) - Am Montag, 13.11.2017 führten Beamte der Polizeiinspektion Kusel, der Polizeiautobahnstation und der Diensthundestaffel zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel im Straßenverkehr überregionale Verkehrskontrollen durch. Das erzielte Ergebnis ist gleichermaßen beachtlich wie erschreckend. An einem langen Nachmittag stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl Verstöße fest; sechs Fahrer standen unter aktuellem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Fahrer führte ein Kraftfahrzeug, welches nicht versichert war; ein weiterer bewegte sein Gefährt, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem wurden bei drei Personen jeweils eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt und an sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. In zehn Fällen wichen Mensch oder Maschine dermaßen von der Norm ab, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ein Fahrer nutzte sein mobiles Endgerät während der Fahrt, mehrere Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt oder am Fahrzeug war der Termin für die Hauptuntersuchung abgelaufen. Über die anspruchsvollen Maßnahmen im Straßenverkehr hinaus, konnte die Polizei Hinweise zu Bewegungen reisender Täter gewinnen; außerdem konnte ein Sexualtäter auf frischer Tat ertappt und dingfest gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell