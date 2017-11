POL-PDKL: Verkehrsunfall infolge Übermüdung

Kusel (ots) - Am Montag gegen 13:55 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer und teilte mit, dass er infolge Übermüdung und Sekundenschlaf in der Lehnstraße einen Verkehrsunfall verursacht habe. Durch die eingesetzten Beamten wurde vor Ort festgestellt, dass der Fahrer mit seinem Geländewagen die beiden bepflanzten Verkehrsinseln, die zum Schutz des Fußgängerüberwegs angelegt worden waren, überrollt und komplett zerstört hatte. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, dass weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Kusel, Telefon 06381/9190.

