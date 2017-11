POL-PDKL: Zivilstreife stoppt "Rechtsüberholer"

Kaiserslautern (ots) - Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des PP Westpfalz ertappte am heutigen Nachmittag in Höhe der Anschussstelle Ramstein-Miesenbach den Fahrer eines weißen BMW beim verbotswidrigen Rechtsüberholen. Im Rahmen der Fahrzeug- und Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der 22-jährige US Soldat nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass die am BMW angebrachten als gestohlen gemeldet sind. Der BMW-Fahrer wurde festgenommen und der US Militärpolizei übergeben.

