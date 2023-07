Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 18.07.2023, gegen 21:53 Uhr, befuhren eine 34-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem schwarzen Opel und ein 31-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem weißen Porsche die Bottenbacher Straße in Fahrtrichtung Pirmasens. Als die 34-Jährige nach links in die Moorbrunner Straße abbiegen wollte, setzte der Fahrer des Porsche zum Überholen an, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden PKW kam. Der Porsche kollidierte in der Folge mit einem Hoftor, einem Schild und einem Gartenzaun, bevor er zum Stehen kam. Durch den Verkehrsunfall zog sich der Fahrer des Porsche schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Opel Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe dürfte knapp unter 100.000 EUR betragen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. I pdps

