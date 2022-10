Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl im Discounter

Pirmasens (ots)

Am Samstag, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Taschendieb einer 60-jährigen Pirmasenserin während des Einkaufs in einem Discounter in der Blocksbergstraße ihren Geldbeutel unbemerkt aus der Jackentasche. In dem Geldbeutel befanden sich neben 80 Euro in bar auch zwei Bankkarten mit notierter PIN-Nummer und der Ausweis. Kurz darauf wurde bereits versucht, Geld abzuheben. In einem Fall wurde das Restguthaben von 175 Euro komplett abgebucht, im anderen Fall war die Sperrung des Kontos rechtzeitig erfolgt, so dass hier keine Abbuchung mehr erfolgen konnte.

Zuletzt hat die Polizei vermehrt vor Taschendieben gewarnt. Gerade in der letzten Woche wurde eine Pressemitteilung in ähnlicher Sachlage (Trickbetrüger auf der Straße) veröffentlicht. Es wird nochmals darum gebeten, gerade während Einkaufs besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Bestehen Sie auf Abstand und lassen sie ihre Handtasche und/oder ihren Geldbeutel niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell