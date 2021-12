Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 10.12.2021 kam es in der Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1500EUR. Ein Verkehrsunfallbeteiligter wurde durch die Kollision leicht verletzt. | PIZW

