Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Freitagvormittag, den 10.12.2021 gegen 11:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich Rodalber Straße / Unterer Sommerwaldweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 50-Jähriger Mann aus dem Kreis Homburg die Straße "Unterer Sommerwaldweg" und wollte in die Rodalber Straße einbiegen. Während des Abbiegvorgangs kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 68-Jährigen Mann aus Pirmasens. Durch den Verkehrsunfall wurde der 68-Jährige Pirmasenser leicht an der Hand, sowie am Kopf verletzt. |pips

