Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: beschädigter Vorderreifen am Skoda Fabia

Lemberg (ots)

Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr stellte die 37-jährige Geschädigte ihren grauen Skoda Fabia, vor dem Anwesen Talstraße 10 ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand ab. Am Donnerstagmorgen kurz nach Fahrtantritt nahm die Anzeigenersatterin ein klackerndes Geräusch an ihrem linken vorderen Reifen wahr. Bei der Nachschau konnte sie ein Stück Plastik mit Nägel im besagten Reifen vorfinden. Hierdurch entstand der Geschädigten ein Schaden von ca. 50 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

