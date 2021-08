Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.08.2021, 02:30 Uhr - 13:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Wolfslochstraße 80 SV: Ein/e bislang unbekannte/r Täter/in beschädigte mit einem vor Ort sichergestellten Pflasterstein die Windschutzscheibe eines weißen Fiat Alfa Mito, der am rechten Fahrbahnrand der Wolfslochstraße in Richtung Webenheimstraße abgestellt war. Die Tat dürfte sich zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr ereignet haben, da ein Anwohner in diesem Zeitraum ein lautes Krachen vernommen hatte, das er jedoch trotz sofortiger Nachschau keiner Tat zuordnen konnte. Da durch den Wurf des Pflastersteins gegen die Windschutzscheibe auch der Innenspiegel des Pkw beschädigt wurde, beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell