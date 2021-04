Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen in den späten Abendstunden

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In den letzten drei Tagen kam es, jeweils in den späten Abendstunden, zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der Hirten-, Welsch- und Gartenstraße. Nach Zeugenaussagen dürfte es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendlicher handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-927-0 oder per E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|piwfb

