Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erste Sonnenstrahlen - erste Motorradkontrolle

Leimen (ots)

Bei dem frühlingshaften Wetter am vergangenen Wochenende setzte auch nicht unerheblicher Motorradverkehr rund um Johanniskreuz ein. 4 Beamte der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben führten am Nachmittag des Sonntag, 21.2., eine mehrstündige Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrolle auf den beiden Bikerstrecken B 48 und L 496 durch. Insgesamt 7 Verstöße ergaben sich bei den zum Teil sehr intensiven Verkehrskontrollen. In zwei Fällen kommt auf die Biker eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, da diese ihre Schalldämpferanlage manipulierten, damit diese lauter und damit auch wesentlich störender empfunden wird. Ein Biker wurde wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet, ein weiterer hatte sein amtliches Kennzeichen so manipuliert, dass es z.B. bei Radarkontrollen nicht festgestellt werden könnte. Auf diesen unbelehrbaren Zweiradfahrer kommt eine Strafanzeige zu. Bei weiteren Maschinen wurden verschiedene technische Mängel beanstandet. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben setzt diese Kontrollen fort.

